قلمة: مكان انعقاد جلسة مجلس النواب لم يُحسم بعد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضح عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن مكان انعقاد جلسة البرلمان لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة، لم يُحسم بعد، مبينًا أن هناك مشاورات ستبدأ اليوم الثلاثاء لتحديد المكان.

قلمة أكد – في تصريحات صحفية – أن آلية منح الثقة للحكومة ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حدة، قائلا “خلال جلسة منح الثقة سيتعين على النواب إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل”.

وأضاف أنه في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء، سيلزم ذلك جمع 40 توقيعا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية، متابعا أنه من بين المعايير توزيع الحقائب الوزارية على أقاليم ليبيا الثلاثة “برقة وطرابلس وفزان”.

وفيما يخص جمع شمل النواب جميعًا في جلسة واحدة، ذكر أن هناك مكانين مقترحين وهما إما طبرق أو سرت، موضحا أن النواب سيناقشون رسالة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي تنص على الترحيب بعقد الجلسة في سرت، مع توافر المناخ الأمني المناسب لذلك.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، أنه في الثامن من مارس الجاري موعدا للنظر في التشكيلة الحكومية الجديدة، والذي يتطلب التشاور والتناقش مع مختلف أعضاء البرلمان الليبي لمنحها الثقة.