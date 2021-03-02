عميد “قصر بن غشير” يحث على توعية المواطن ضد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية

عميد البلدية : هناك أحياء ومناطق بدون كهرباء منذ فترة طويلة

2 مارس، 2021 11:38 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث عميد بلدية قصر بن غشير محمد صكوح خلال اجتماع موسع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، للوقوف ضد هذه الظاهرة وتوعية المواطن، للمحافظة على مكونات الشبكة الكهربائية.

صكوح قال – في اتصال هاتفي لوكالة أخبار ليبيا 24 –  اليوم الثلاثاء، إن بلدية قصر بن غشير تعاني من مشاكل كثيرة في الكهرباء وهناك أحياء ومناطق بدون كهرباء منذ فترة طويلة .

وطالب بوضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وأن هذا الأمر ينعكس بالسلب على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح صكوح، أن الاجتماع الذي حضره مدير إدارة توزيع طرابلس الكبري علي العوف، ومدير إدارة توزيع كهرباء قصر بن غشير رجب الزواوي، ورئيس مكتب الإعلام بالشبكة العامة للكهرباء محمود الرياني، تناول صيانة الشبكة الكهربائية المدمرة وكل ماتحتاجه فرق الصيانة لإعادة توصيل الكهرباء للمناطق المتضررة من جراء الاشتباكات المسلحة حيث تم توفير المواد اللازمة لإعادة بناء الشبكة الكهربائية المدمرة.

2 مارس، 2021 11:38 م
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