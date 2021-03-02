طقس مستقر مع احتمالية حدوث رياح نشطة على غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس حدوث رياح نشطة نسبيا من مساء اليوم الثلاثاء على مناطق غرب ليبيا تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وبينت الأرصاد أن الحالة الجوية في المنطقة الممتدة من رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة، غيومًا قليلة تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح، شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم خاصة على المناطق الساحلية تصل سرعتها أحيانا إلى (50) كيلومتر في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (18- 22) مئوية.

وفي منطقة الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده، السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح، شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل.

بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (17-22) مئوية ولا تتجاوز (14) مئوية على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، الطقس مشمس وتتكاثر السحب يوم الغد على غدامس والحمادة، بينما الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

أمّا درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 28) مئوية.

أمّا الطقس في الكفرة، السرير وتازربو، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (22- 24 ) مئوية وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الخميس.