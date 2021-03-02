النائبة حليمة العائب: تسريبات “الرشاوي” لعرقلة منح الثقة للحكومة

أخبار ليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب حليمة الصادق العائب اليوم الثلاثاء إن ظهور تسريبات الرشاوي في الوقت الراهن محاولة لعرقلة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت العائب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه الشائعات من شأنها أيضًا عرقلة توحيد المؤسسات والوقوف ضد لملمة شتات الوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه من الصعب جداً إثبات تهمة الرشوة حالياً والتحقيق قد يأخذ وقتاً طويلاً ما لم يتم ضبطه في حينه.

وتابعت العائب :”مجموعة العشرة (اللجنة العسكرية 5+5) ردت مجتمعة بالموافقة على عقد الجلسة في سرت وتأمنيها من قبلهم”.

وأشارت إلى أنهم كنواب عليهم تحمل مسؤوليهم بحضور الجلسة في أي مدينة يم الاتفاق عليها، للعمل في اتجاه ليبيا وتوحيد مؤسساتها ودعم الاستقرار وضبط الأمن ورفع المعاناة عن الشعب حتى نسهم في إبعاد شبح الحروب .

وأكدت عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من النواب عازمون على نيل الثقة للحكومة، على الرغم من تحفظ بعض النواب على عملية المشاركة في هذه الحكومة وعدم تمثيل مناطقهم.

وواصلت العائب :”إلا أن هذا التحفظ لن يكون عائقا أمام استحقاقاتهم ولن يتأخروا في تأدية واجبهم الوطني التزاما بمهامهم المناطة لهم”.