اللافي يزين التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي ثاني جولات دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث شهدت التشكيلة المثالية تواجد الليبي مؤيد اللافي نجم الوداد المغربي

وضمت التشكيلة المثالية لجولة دوري الأبطال كلاً من حراسة المرمى: موسى كمارا (حوريا الغيني).

الدفاع: حمزة المثلوثي (الزمالك المصري) – معاذ حداد (مولودية الجزائر) – جوش أوناينجو (سيمبا التنزاني) – بابي نداي (تونجيت السنغالي).

الوسط: كيرميت إيراسموس (صن داونز الجنوب إفريقي) – مؤيد اللافي (الوداد المغربي) – لويس ميكيسوني (سيمبا التنزاني).

الهجوم: أيوب الكعبي (الوداد المغربي) – تيمبا زواني (صن داونز الجنوب إفريقي) – مايامبا موكوكياني أفريقيا الوسطى).