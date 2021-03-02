القبض على مطلوب بثلاث قضايا قتل في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق أن وحدة التحري والتحقيق بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المدعو “ز،ر،س،ع” والمطلوب على ذمة قضايا قتل ثلاثة مواطنين خلال عام 2019 .

وأوضحت الوزارة على صفحتها بموقع “فيسبوك ” اليوم الثلاثاء أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية .

يشار إلى أن الوضع الأمني بطرابلس لا زال غير مبشر بالخير، فبين سيطرة للميليشيات المسلحة وغياب الاستقرار الأمني واستمرار حوادث الخطف وإرهاب المواطنين، يعاني الليبيون الذين يعيشون بالعاصمة ومحيطها وضعاً صعبا، ما دفع البعض إلى تحميل من على رأس الحكم المسؤولية لغياب القانون والمحاكمة والردع.

وتشهد طرابلس، فوضى أمنية، وجرائم يومية، على خلفية سطوة الميليشيات المسلحة على السلاح وعدم حصره في يد المؤسسات الأمنية، وهو ما دفع المؤسسات الليبية القائمة بالعاصمة إلى تسليط الضوء على الحوادث والوقائع التي تخلف قتلى وجرحى وعمليات خطف داخل الغرب الليبي.