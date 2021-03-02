الدبيبة يرحب بالتشجيع الأممي لجلسة “منح الثقة “

البعثة تثني على الاستعدادات اللوجستية والأمنية لعقد الجلسة في سرت

2 مارس، 2021 11:23 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  تشجيعها  لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في مواعيدها المحددة  وترحيبها بالاستعدادات اللوجستية والأمنية لعقد الجلسة في مدينة سرت.

الدبيبة كتب على حسابه الشحصي على  “تويتر”  بعد  لقاء جمعه مع الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا    “نرحب بالأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية في ليبيا ، وتشجيع البعثة انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في مواعيدها المحددة، وترحيبهم بالاستعدادات اللوجستية والأمنية لعقد جلسة النواب بمدينة سرت ” .

2 مارس، 2021 11:23 م
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