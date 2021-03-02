الحبري يطلب رئيس مجلس النواب بإعفائه من منصبه الجبري : الجهات المختصة لم توفر الحماية الأمنية للمصرف والعاملين به

أخبار ليبيا 24 – خبر

تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحبري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطلب لإحالته إلى التقاعد، مبررًا ذلك بوصوله القانونية لذلك، وفقا للوائح المصرف المركزي .

الحبري ذكر في رسالته إلى عقيلة صالح، “لقد قام مصرف ليبيا المركز ي منذ العام 2014 م وحتي تاريخه بتقديم كل ما يمكن قانونا من توفير الامكانيات في الحدود المتاحة والممكنة، بحيث يكون هناك توازن قدر الإمكان بين الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد وبين امكانيات التمويل المحدودة وشبه المنعدمة” .

وذكر الحبري أن إعفائه جاء أيضًا “نظرًا لصعوبة استمرار توفير التمويل ووضع الكثير من الضغوط علينا بشكل يصعب التعامل معه بسبب غياب الحماية الأمنية للمصرف والعاملين به “.

وأوضح أن استمرار غياب القدرة على التمويل بسبب اعتماد الدولة على المصدر الوحيد وهو “النفط والغاز ” يجعل من المستحيل تدبير التمويل بسبب وصول (الدين العام) إلى مستوي يجعل الاستمرار فيه ضرر اً اقتصادياً على مستوي القطاع المصرف وعلى مستوى الاقتصاد الكلي للدولة .

يشار إلى أن اللجنة التسييرية لشؤون جرحى الجيش أعلنت فك اعتصامها أمام مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بعد الاتفاق مع محافظ المصرف علي الحبري على البدء في علاج الجرحى اعتبارا من الأسبوع المُقبل.

وحاول جرحى تابعون للجيش اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بعد تجاهل مطالبهم بالعلاج مهددين بالتصعيد، في حين أغلقت قوات تتبع مديرية أمن بنغازي كل الطرق المؤدية إلى المصرف المركزي المُحاصر .