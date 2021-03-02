افتتاح مقر مجلس شيوخ واعيان تبو ليبيا في القطرون
المجلس يضم ممثلين عن ستة وثلاثين قيبلة من مكون التبو
أخبار ليبيا24
افتتح أعيان ونشطاء التبو في الجنوب الليبي المقر الرسمي لمجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا، بحضور عدد من اعيان مكونات الطوارق والعرب في مدينة القطرون والجنوب.
وقال عضو مجلس شيوح وأعيان التبو إبراهيم شحات واهلي لأخبار ليبيا24، إن المجلس يضم ممثلين عن ستة وثلاثين قيبلة من مكون التبو، وهو مظلة إجتماعية تسعى لحلحلة المشاكل بين أبناء التبو، وايضا تساهم في حل الخلافات بينهم وبين غيرهم من مكونات المنطقة الجنوبية وليبيا.
وأضاف واهلي أن بناء المقر تم بمجهودات ذاتية وتبرعات الأهالي، واستغرق استكماله قرابة العامين ونصف، ويستطيع جميع التبو وغيرهم اللجوء إلى المجلس لحل مشاكلهم الاجتماعية، موضحا أن التبو يسعون من خلال مجلسهم لطرح مبادرات تعايش سلمي محلية في كافة أنحاء الجنوب، سيقع خلالها التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية.
ودعى كل ابناء مكون التبو للإنضواء تحت المجلس والتعاون مع قياداته في ما يخص تعزيز مفهوم التعايش السلمي والتواصل مع مختلف شركاء الوطن بحسب وصفه