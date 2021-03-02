افتتاح مقر مجلس شيوخ واعيان تبو ليبيا في القطرون

أخبار ليبيا24

افتتح أعيان ونشطاء التبو في الجنوب الليبي المقر الرسمي لمجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا، بحضور عدد من اعيان مكونات الطوارق والعرب في مدينة القطرون والجنوب.

افتتح أعيان ونشطاء التبو في الجنوب الليبي المقر الرسمي لمجلس شيوخ وأعيان تبو ليبيا، بحضور عدد من اعيان مكونات الطوارق والعرب في مدينة القطرون والجنوب.