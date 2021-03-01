مراقب تعليم طبرق: تم تضخيم إصابة معلمة بـ”كورونا” والحالة تتماثل للشفاء

أخبار ليبيا24- خاص

قال مراقب تعليم طبرق سالم جواد المريمي اليوم الاثنين إنه تم تضخيم إصابة معلمة بفيروس كورونا في إحدى مدارس المدينة.

وأضاف المريمي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”أطمئن أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بأن نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو تضخيم لإصابة معلمة في مدرسة عمر بن العاص للتعليم الأساسي للفترة المسائية”.

وأوضح مراقب تعليم طبرق أن المصابة ليست معلمة جدول بل هي موظفة وقد ظهرت عليها بعض الأعراض وقد امتنعت عن الحضور للعمل منذ أكثر من أسبوع وبعد الكشف عليها تبين أن لديها اعراض “كورونا”.

ولفت المريمي إلى أن المعلمة خرجت الآن من الحجر الصحي إلى المنزل ووضعها الصحي جيد، مؤكدًا أنه سيتم فحص الطلاب والطالبات والأمور تسير بشكل جيد.

وأفاد مراقب التعليم أنه تم التشديد على المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث التعقيم والنظافة والاهتمام بشكل أفضل.

وتابع مراقب التعليم :”اطمئن الجميع ليس لدينا إصابات والإصابة كانت واحدة وتتماثل للشفاء وهي متواجدة في بيتها وظروفها الصحية جيدة والدراسة مستمرة ولم تتوقف”.

ودعا المريمي الطلبة الالتحاق بمدارسهم، موضحًا أن إيقاف الدراسة غير صحيح والدراسة مستمرة في كل المدارس باستثناء المدرسة المذكورة مغلقة لعدة أيام.

وأشار مراقب تعليم طبرق إلى أن الصحة ولجنة كورونا في المدينة متواجدة وهم من أعطونا الإذن لاستئناف الدراسة.

وكان المجلس البلدي طبرق، قرر أمس الأحد، إغلاق مدرستي خديجة الكبرى الثانوية البنات وعمر بن العاص للتعليم الأساسي لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، وذلك بسبب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في خطاب وجهه عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، إلى مراقب قطاع التربية والتعليم بالبلدية، تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه.

وطالب بوالخطابية مراقب قطاع التربية والتعليم بضرورة متابعة باقي المؤسسات التعليمية بالصورة المطلوبة.

يذكر أن بلدية طبرق تشهد هذه الأيام ارتفاع في معدل الإصابات اليومية حيث سبق وأن سجل المصرف التجاري إصابة بفيروس كورونا.

وحذر رئيس اللجنة الاستشارية، فرج الجالي، من انتشار المرض بسبب استمرار المناسبات الاجتماعية والزحام في الدوائر الحكومية بالمدينة.