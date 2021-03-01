محاولة سرقة كوابل تتسبب في انقطاع الكهرباء على مناطق وسط بنغازي

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء الحكومة الليبية اليوم الإثنين أن محاولة سرقة لأحد الكوابل تسبب في انقطع الكهرباء على عدة مناطق في وسط مدينة بنغازي.

وأضافت اللجنة الإعلامية في شركة الكهرباء أن أحد اللصوص قام بمحاولة سرقة لكاب جهد (30 kv) عن طريق جرافه (كاشيك).

وأوضحت اللجنة الإعلامية أن هذا العمل “المشين والمستهجن” أدى إلى عطل في كوابل الحديقة – الفندق -ريجنسي 1-2 والإطفاء على مناطق (الصابري – خريبيش – اللثامة – جزء من الفندق البلدي) .

وذكرت اللجنة أنه تم إصلاح الكوابل وعمل الوصلات من قبل إدارة صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي في وقت متأخر ليلة البارحة.

وأفادت اللجنة أنه عند شحن الكوابل فصلت لحظي مما أجبر فرق الصيانة إلى تأجيل العمل إلى اليوم واختيار الكوابل وتحديد باقي الأعطال.