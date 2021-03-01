عقب ورود شبهات بتقديم رشاوى في ملتقى الحوار .. لنقي تدعو لإجراء انتخابات مبكرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي عن برقة فاطمة الزهراء لنقي إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من هذه الفوضي .

جاءت هذه الدعوة على صفحة “لنقي” الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب شُبهات عن فساد مالي طال عملية الحوار السياسي الذي عقد في جنيف السويسرية .

وينتظر أن تنشر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول شبهات الفساد وتقديم رشاوى في ملتقى الحوار السياسي في الخامس عشر من مارس المقبل .

وكانت عضوات عن برقة في منتدي الحوار السياسي أكدنا في بيان جماعي نشرته أخبار ليبيا 24 تقديم أول شكاوى للمبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز حول وجود رشى وفساد واستخدام المال في الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقال خبراء الأمم المتحدة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رِشًا تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا ما التزموا بالتصويت لصالح قائمة عبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء، وفق تقرير سري من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في منتصف مارس، قالت وكالة فرانس برس أنها أطلعت عليه.

وأفاد التقرير الذي أعده فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي بأن أحد أعضاء الحوار انفجر غضباً عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لم تحصل على ثقة مجلس النواب حتى الآن، بالإضافة إلى مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي شابه تهم فساد مما دعا منظمات محلية إلى المطالبة بفتح تحقيق حولها، وهو ما أكدته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مشيرة إلى إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.