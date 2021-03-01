عصابة لتزوير العُملة في قبضة البحث الجنائي بنغازي

أخبار ليبيا24

أفاد قسم البحث الجنائي بنغازي الإثنين القبض على عصابة مكونة خمسة أشخاص (أربعة ليبيين وواحد نيجيري) يتاجرون بالعملة المزورة داخل بنغازي.

وقال القسم إنه أُلقي القبض عليهم وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح القسم أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بوجود عملة مزورة من فئة (100يورو) يقوم شخص نيجيري (ا.ق) ببيعها.

وأضاف، عند ضبطه اعترف على الشخص الثاني (ي.ز) كونه يقوم بنقله في سيارة (تاكسي) وهو من عرض عليه العملة المزورة، وبضبط الثاني اعترف بما نسب إليه.

وأوضح القسم، أن الشخص الثاني أفاد بأن (س.م) هو من قام بعرض عليه العملة، وقال بإنه يملك مبلغ وقدره (120ألف يورو)، وبضبطه اعترف بأن المدعو (م.س) هو من لديه الآلات التي تستعمل في تزوير العملة.

وقال قسم البحث الجنائي، إن بعد سماع أقوال أفراد العصابة صدرت تعليمات رئيس القسم بمصادرة الآلات التي تستعمل في تزوير العملة.