طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقر، اليوم الاثنين، على أغلب المناطق ، بينما تنشط الرياح من مساء الغد على مناطق غرب ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادر عن المركز، تكون السماء في رأس أجدير سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة قليلة السحب، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الدواخل، تنشط من مساء الغد على أغلب المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (رأس جدير حتي الخمس)، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-24).

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس قليل السحب مع احتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر آخر الليل و في الصباح الباك، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة خفيفة إلى السرعة تتحول مساء الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-23) م وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، يكون الطقس مشمسا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على اغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-27)م.

أما في الكفرة، والسرير وتازربو تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-25).