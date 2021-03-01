المحترف الليبي محمد صولة يواصل التألق في الدوري التونسي

أخبار ليبيا 24

قاد اللاعب الدولي الليبي محمد صولة فريقه الصفاقسي التونسي للفوز على مضيفه النجم الساحلي أمس الأحد بنتيجة 1 – 0 ضمن مباراة مؤجلة من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم .

وتألق المحترف الليبي بشكل لافت وشارك أساسيًا وقدم أداءً ممتازًا و سجل هدف المباراة الوحيد.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لصولة في الدوري التونسي حيث سبق وأن سجل هدفا لفريقه حين تفوق على الإفريقي 3-0 في الجولة 12 من المسابقة.

كما قاد فريقه للفوز على كيغالي الرواندي في دوري 32 من الكونفدرالية الإفريقية وذلك بتسجيله هدفين من أربعة تفوق بها فريقه في إياب المنافسات.

ويعتبر المهاجم الليبي من أبرز المحترفين الليبيين في الملاعب العربية وسبق للاعب وأن خاض تجربة في الدوري البحريني مع فريقا المحرق والرفاع وقدم خلالها أداءًا متميزا.