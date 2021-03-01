الخطوط الأفريقية تحدد موعد انطلاق الرحلات بين بنغازي ومصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الإثنين أن رحلات وجهتها بنغازي مصراتة ستبدأ من يوم الثلاثاء المقبل 9 مارس الجاري.

وكان مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط أعلن في مطلع فبراير المنصرم استئناف الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد توقف دام خمس سنوات.

وقال قزيط لـ”أخبار ليبيا24″ إن شركة الخطوط الجوية الأفريقية للطيران قدمت جدول رحلات إلى إدارة المطار.

وأشار مدير مطار مصراتة إلى أنه كان من بين جدول الرحلات رحلة إلى مطار بنينا الدولي، وتم اعتماد الجدول من قبل إدارة المطار.