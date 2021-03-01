الحاسي يلتقي بآمري الوحدات الواقعة داخل نطاق معسكر القوات الخاصة

الاجتماع تناول ضرورة الالتزام بالضبط والربط والمحافظة على تاريخ واسم القوات الخاصة

1 مارس، 2021 12:46 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع آمر القوات الخاصة اللواء الركن عبدالسلام الحاسي بآمري الوحدات الواقعة داخل نطاق معسكر القوات الخاصة .

تناول الاجتماع ضرورة الالتزام بالضبط والربط والمحافظة على تاريخ واسم القوات الخاصة، بالإضافة إلى الإنشاءات والصيانات داخل المعسكر، وذكر لهم بأن يكون “خير سلف لخير خلف”.

أثنى اللواء الحاسي على جهود الجنود الذين حاربوا الإرهاب، وترحم على الشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وحضر اللقاء معاون آمر القوات الخاصة وضابط الأمن وآمر العمليات وآمر الاشغال العسكرية، وآمر الشؤون الفنية، وآمر فرع الاحتياط، وآمر مدرسة الصاعقة والمظلات، وآمر الكتيبة الأولى صاعقة، وآمر فرع التنظيم والإدارة، وآمر الكتيبة 17 صاعقة، وآمر نقلية المحاور ومساعد آمر فرع المخابرة وآمر الشرطة والحماية وفرد الأمن بالقوات الخاصة .

1 مارس، 2021 12:46 ص
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