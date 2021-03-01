 التكبالي: الدبيبة لن يقدم شيئا بسبب الميليشيات المشرعنة من السراج

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أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن خلافات تدور حول تشكيلة الحكومة الجديدة، بسبب ضغوط من وصفهم بـ “المتأسلمين المؤدلجين”، والمجتمع الدولي والميليشيات التي شرعنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وقال التكبالي في تصريح صحفي، “إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، لن يستطيع تقديم شيء أمام هذه الضغوط”، لافتًا إلى أن الميليشيات باتت تسيطر على الأمن في العاصمة طرابلس.

وأضاف التكبالي، “إن كل ما يحيط بحكومة الوحدة الوطنية من جدل، هو سيناريو صُمم لكيلا تكون هناك حكومة مُشرعنة”، موضحًا أن “هذا السيناريو مفاده أن يذهب الدبيبة إلى لجنة ملتقى الحوار السياسي، بالتوازي مع محاولة المتأسلمين الحصول على الشرعية البرلمانية مع الشرعية التنفيذية”.

يذكر أن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، كان قد أكد أن جلسة منح الثقة للحكومة ستعقد إما في سرت أو طبرق في 8 مارس المقبل، لافتا أنه تم استكمال التشكيلة الحكومية وإبلاغ هيئة الرئاسة بتفاصيلها.