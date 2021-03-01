الأهلي بنغازي يفوز بهدفين نظيفين على الصداقة

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تغلب الأهلي بنغازي الإثنين على الصداقة بهدفين مقابل لاشي في إطار الجولة الخامسة مواجهات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني حاول كل فريق افتتاح النتيجة لصالحه، ومع الدقيقة 62 استطاع الأهلي تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب طه الشريف.

وبعد هذا الهدف واصل الأهلي الضغط على مرمى الصداقة بهدف تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ، وهو ما تحقق له عن طريق اللاعب محمد العكشي، في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيدة في الدوري الممتاز إلى ست نقاط، حيث كان قد خاض مباراة واحدة بالدوري الليبي، فاز فيها على الهلال 2-1 قبل خوض لقائي الترشح لدوري المجموعات بالكونفدرالية الأقريقية أمام موتيما الكونغولي.