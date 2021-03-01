إغلاق مدرستين في طبرق بسبب فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 –خاص

قرر المجلس البلدي طبرق، اليوم الأحد، إغلاق مدرستي خديجة الكبرى الثانوية البنات وعمر بن العاص للتعليم الأساسي لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، وذلك بسبب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خطاب وجهه عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، إلى مراقب قطاع التربية والتعليم بالبلدية، تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه.

وطالب بوالخطابية مراقب قطاع التربية والتعليم بضرورة متابعة باقي المؤسسات التعليمية بالصورة المطلوبة.

يذكر أن بلدية طبرق تشهد هذه الأيام ارتفاع في معدل الإصابات اليومية حيث سبق وأن سجل المصرف التجاري إصابة بفيروس كورونا.

وحذر رئيس اللجنة الاستشارية، فرج الجالي، من انتشار المرض بسبب استمرار المناسبات الاجتماعية والزحام في الدوائر الحكومية بالمدينة.