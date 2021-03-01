إطلاق منظومة الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، انطلاق منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن التطعيم وسيلة آمنة وفعالة في الوقاية من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

وقال المركز، إن الحصول على الطعم المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يحميك من الإصابة بالفيروس، كما يساعد الطعم على حماية الأشخاص من حولك وخاصة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأكد المركز، أن التطعيم سيقدم لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين فوق 18 عاما حاليا، مُبينًا أن المستهدفين بالحملة كمرحلة أولى، هم الأطقم الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن الغير مستهدفين في هذه المرحلة، هم الأطفال والرضع والحوامل والمرضعات.

وأفاد المركز، أن عملية التسجيل في المنظومة للحصول على التطعيم، تتطلب إدخال الرقم الوطني ورقم القيد لبدء إجراءات التسجيل، وأختيار البلدية والمركز الصحي الذي يعتزم المواطن الذهاب إليه لتلقي التطعيم.

كما تتطلب عملية التسجيل إدخال باقي البيانات الخاصة بالمواطن متضمنة رقم الهاتف المحمول والذي سيستخدم لاحقا في التواصل معك، مع التأكيد على إدخال بيانات الأمراض المزمنة التي تم تشخيصها طبيا إن وجدت بصورة دقيقة.

وأوضح أن موعد التطعيم، سيحدد بعد التسجيل وسيتم إبلاغ المواطن لاحقا بموعده، كما يمكن دائما الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة لمعرفة تفاصيل الموعد أو أي إجراءات خاصة.

وأكد المركز الوطني، على ضرورة الالتزام بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة وإحضار إثبات الهوية الشخصية والالتزام بتعليمات الوقاية من الفيروس والتباعد الآمن وارتداء الكمامة.

كما أكد على ضرورة إبلاغ فريق التطعيم بأي مشاكل صحية أو تفاصيل تتعلق بالأمراض المزمنة ويجب إبلاغ فريق التطعيم إذا كانت المرأة حاملا أو مرضعة، وذلك حسب التوصيات الصحية.

ولفت إلى أن فريق التطعيم سيقوم بالإبلاغ بموعد الجرعة الثانية أو أي إجراءات أخرى.

ودعا المركز إلى أنه يجب على الأشخاص المطعمين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى كـ لبس الكمامة والتباعد الآمن وغسل اليدين والابتعاد عن التجمعات وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة، وذلك إلى حين حصول الجميع على التطعيم ودراسة الوضع الوبائي.