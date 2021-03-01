إضراب شامل بمطارات معيتيقة وسبها والزتان ومصراتة

1 مارس، 2021 7:02 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت النقابات الأساسية بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بمواقع مطارات معيتيقة وسبها والزنتان ومصراتة عن عزمها الدخول في إضراب شامل وإيقاف التشغيل اعتبارًا من 10 مارس الجاري

بسبب تأخر رواتبهم 24 شهرًا .

وأكدت النقابات في تعميم لها، أطلعت وكالة أخبار ليبيا24 على نسخة منه، أن الإضراب سيكون مفتوحًا وشاملًا لا إيقاف الحركة، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وحمّلت النقابات التبعيات على وزير المالية بحكومة الوفاق، المترتبة عن الإضراب، لكونه لم ينفذ تعليمات المجلس الرئاسي بتضمين مرتباتهم المتأخرة ضمن وزارة المواصلات والنقل.

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1 مارس، 2021 7:02 م
18

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