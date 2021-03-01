أمن طرابلس تكشف تفاصيل جريمة مقتل شقيق على يده شقيقه في سوق الجمعة

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغًا مفاده، إصابة مواطن بطلق ناري على يد شقيقه.

وأضافت المديرية أن المركز قام بتكليف مأمور ضبط قضائي الذي انتقل لمحل الواقعة و الكائن بمنطقة سوق الجمعة محلة السوالم حيث عثر على المجني عليه مرميا على الأرض وقد تضرج جسمه بالدماء و تظهر على وجه آثار الإصابة تم استدعاء فريق المسرح الجنائي والتصوير الجنائي التابعين لمكتب البحث الجنائي .

وأشارت المديرية إلى أنه بعد المعاينة والاستماع لأقوال المتهم الذي قام بتسليم نفسه أفاد بأن المجني عليه متعاطي للمخدرات وأنه دائم الشجار والتفوه بالألفاظ النابية داخل المنزل.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن الجاني أكد أن يوم الواقعة كان أخيه – الضحية – في حالة هيجان وتلفظ بالسباب فقام المتهم بالتوجه لإحدى غرف المنزل حيث كان يخبئ فيها سلاح صيد “خرطوش” وأثناء سحبه للأقسام خرجت طلقة باتجاه المجني فأصابته في مقتل و فارق على إثرها الحياة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم وتمت إحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص.