أمغيب: من حق الجميع معرفة الشخصيات التي ستقود حكومة الوحدة

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قال عضو مجلس النواب الليبي، سعد أمغيب، إن من حق الجميع أن يعرف الشخصيات التي سوف تقود الحكومة القادمة، وذلك للاطمئنان على أين ستصرف أموال الليبيين.

ورأى أمغيب، على فيسبوك، أن المواطن الكادح البسيط لا يهمه كثيراً إن كان المسؤول فصيحًا أم لا، بل إن ما يهمه فعلاً صدقه وحبه لهذه البلاد وأعماله على الأرض وماذا سيقدم له من خدمات.

وأكد أمغيب، على ضرورة عدم استمرار حالة الانقسام والتشظي التي يمر بها الوطن، لافتًا إلى أنها أثرت بشكل كبير على السيادة الوطنية وكل مناحي الحياة.

وقال أمغيب، “من حقنا جميعاً ان نعرف من هي الشخصيات التي سوف تقود الحكومة القادمة، لنطمئن أن أموالنا سوف تصرف لإعمار المدن ومن أجل رفع المعاناة عن المواطنين، وحتى لا يحدث لنا مثل ما حدث للعراق في عهد هوشيار زيباري على سبيل المثال”، داعيًا إلى الاستفادة من تجارب الدول السابقة.