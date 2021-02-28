وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف بإجدابيا

أخبار ليبيا 24

أعلن مستشفي الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي بإجدابيا، اليوم الأحد، عن وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين المتعاقد معهم لتدعيم الأقسام الطبيبة المستشفى.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى أن الطاقم الطبي استقبله مدير عام المستشفى، فتحي الحرنة ومدير أمن إجدابيا العقيد أحمد المسماري.

يذكر أن مستشفي الشهيد أمحمد المقريف إستقبل خلال اليومين الماضيين الدفعة الأولى من الأطقم الطبية المصرية على أن يتم استجلاب باقي المجموعات من العناصر الطبية خلال الفترة المقبلة.