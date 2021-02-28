مكافحة المخدرات بنغازي تضبط شخص يتاجر بـ”الهيروين”

28 فبراير، 2021 10:00 ص
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أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من قيام شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة نوع هيروين

وأضاف فرع الإدارة العامة أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن قيام شخص ليبي الجنسية يقوم ببيع الهيروين تم فتح محضر جمع معلومات وتكليف أعضاء التحريات بالتحري وجمع المعلومات عنه وتأكيد صحة المعلومات.

وأوضح فرع إدارة فرع مكافحة المخدرات أنه تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار حيث ضبط بحوزته عدد (6) جرامات من مخدر الهيروين.

وأشار فرع الإدارة العامة إلى أن ثمن جرام الواحد (700) دينار، لافتا إلى أنه ضبط بحوزته أيضًا قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش وكذلك مسدس نوع تركي ومبلغ مالي.

وأفاد فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي أنه تم اتخاذ مـا يلزم مـن إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

28 فبراير، 2021 10:00 ص
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