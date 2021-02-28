مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (880) إصابة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (880) إصابة بفيروس كورونا بينها (666) حالة جديدة، و(214) حالة مخالطة،

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نسبة الحالات الموجبة (19.8%).