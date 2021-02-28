مركز الرقابة يرفض شحنتي لبن وعصير

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الجمعة رفض شحنة عصير عنب ولبن بنكهة الفراولة العلامة التجارية “twist“.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن سبب الرفض لانخفاض نسبة المواد الصلبة الذاتية للعصير، وجود لون محظور داخل E120 داخل اللبن.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن بلد المنشأ للبن المملكة السعودية، والعصير مصر.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الكمية 1200 صندوق للعنب، و400 للبن، لافتًا إلى أن الشحنة وصلت عبر منفذ معبر مساعد البري.