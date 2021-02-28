مالية المؤقتة: سبب تأخر مرتبات “يناير – فبراير” المصرف المركزي

أخبار ليبيا24

كشفت وزارة المالية في الحكومة الليبية أن سبب تأخير مرتبات شهر يناير وفبراير بسبب مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المركزي رفض تنفيذ وعوده بتمويل حسابات وزارة المالية بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021.

وأضافت وزارة المالية في الحكومة الليبية أن مصرف ليبيا المركزي تحجج بعدم وجود تغطية مالية.

وكان المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة الليبية عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث قال إن محافظ المركزي الصديق الكبير نكث وعده بخصوص التمويل للميزانية عن يناير وفبراير.

وأضاف غيث – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن الكبير لم ينفذ الاتفاق إلى حد اليوم، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لعدم الصرف حتى الأن.

وأشار وزير المالية المكلف إلى أن محافظ المركزي هو من قدم مقترح التمويل للميزانية عن يناير وفبراير وأكد على استعداده ومن ثم نكث عن وعده كعادته.

ولفت غيث إلى أن الميزانية لسنة 2021 لم تُسلم إلى حد الآن لتعتمد من قبل مجلس النواب.