قبض عليه عقب مؤتمر الدبيبة…الليبية للإعلام تطمأن ذوي مراسل قناة الغد في طرابلس

أخبار ليبيا24

طمأنت المؤسسة الليبية للإعلام أسرة مراسل قناة الغد في طرابلس زياد الورفلي وزملاءه مؤكدة قرب الإفراج عنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها.

وأهابت المؤسسة – عبر بيان نشر على حسابها الرسمي على “فيسبوك” – بكل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في ليبيا بضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمكاتبها ومراسليها في أنحاء ليبيا.

وشددت المؤسسة الليبية للإعلام على ضرورة الحصول على أذون المزاولة والموافقات اللازمة من قبلها ومن الإدارة العامة للإعلام الخارجي.

وأشارت المؤسسة إلى أن المراسل المذكور يعتبر منتحل صفة لعدم حصوله على الإذن المطلوب واللازم للعمل بالطرق القانونية المحددة.

ودعت المؤسسة كافة السلطات السيادية والسياسية والمؤسسات العاملة ضمن السيادة الوطنية للدولة الليبية والسياسيين الليبيين، بالالتزام بالتنسيق معها ومع الجهات المختصة قبل إجراء المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، حرصاً على هيبة الدولة وشخوصها الاعتباريين، وقطعاً للطريق على أعمال ومحاولات وممارسات الإساءة إلى ليبيا ومكانتها، ومنعاً لتسلل غير المرخص لهم بممارسة العمل الإعلامي إلى الفعاليات الرسمية مما يسيء إليها.

وكانت قناة الغد العربي أعلنت الخميس فقدان الاتصال بمراسلها في طرابلس، زياد الورفلي، عقب مشاركته في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.