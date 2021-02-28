عمل الوفاق تحصر 9934 مرتب تمهيداً لإحالتها إلى وزارة المالية

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أكد وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة دراسة عدد 9934 شخص تمهيداً لإحالتهم الي وزارة لوزارة المالية.

وأضاف عكاشة أنه تم معالجة أوضاع المعنيين في القطاعات الإدارية المختلفة خلال الخمس السنوات السابقة في عدد 59 جهة عمل.

وكانت لجنة الإفراجات المالية بوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني استلمت نهاية دوام يوم الخميس عدد “30” معاملة خاصة بالإفراج عن المرتبات لعدد “1792” موظفاً يتبعون عدد من الوحدات الإدارية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية.

وأحالت الوزارة كذلك نسخة من البيانات إلى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة؛ للمطابقة من حيث الازدواجية وصحة بيانات الرقم الوطني.