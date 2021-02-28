ظهور حالات مصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في أجدابيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، “المركز الخاص بمكافحة ومحاربة وباء كورونا” الدكتور عبدالعالي الزقزاق ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور بالمدينة.

الزقزاق قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 13 حالة خلال ثلاثة أيام، وأن هذا الرقم يعتبر مرتفع عن تسجيل الحالات الماضية منذ بدء الجائحة، وهذه المرة الأولى التي تواجهنا فيك سرعة انتقال العدوى والانتشار، وكذلك مقاومة الفيروس .

وأوضح أن أعراض السلالة الجديدة تختلف عن الأعراض السابقة، مشيراً إلى أن غالبية الحالات التي تتواجد بمركز العزل تشعر بفقدان كبير للشهية وتلف عام بالجسم ومن ثم تبدأ أعراض الجهاز التنفسي فجأة من ضيق تنفس وما إلى ذلك، بعكس الأعراض السابقة.

وأضاف الزقزاق، أن يتم التعامل مع الحالات بنفس البرتوكول السابق، بالمضادات الحيوية ودعم مناعة الجسم، مؤكداً أن الوضع سيء جداً وهناك نقص في الأجهزة والمعدات وهناك أجهزة عاطلة عن العمل، ولكن من ناحية الأدوية التي تُعطى للحالات متوفرة، وكذلك الأطقم الطبية وضعها تحسن عن الفترة الماضية، حيث كان المستشفى يعمل بخمسة أطباء فقط .

وأشار مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تواصل معهم وطلب منهم قوائم الأطقم الطبية والعاملين بمركز العزل بخصوص اللقاح، وتم تسليمهم قائمة بالخصوص، لان الاولوية في الحصول على اللقاح للجيش الأبيض، مطالباً المواطنين والجهات العامة والخاصة بالمدينة، تطبيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية .