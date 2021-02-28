صنع الله يبحث سير عمليات الإنتاج بشركة مليته

أخبار ليبيا 24

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اجتماعاً تقابلياً بشركة مليته؛ وذلك لمناقشة النشاط العام للشركة وعملياتها في الحقول البرية والبحرية.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس، برئاسة مصطفى صنع الله، الإطلاع على نتائج زيارة رئيس لجنة إدارة شركة مليته محمد بن شتوان إلى حقول ومواقع الشركة المختلفة والتي كان آخرها زيارته التفقّدية لمنصة صبراتة بحقل بحر السلام البحري.

وبحث الاجتماع سير عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، و أعمال الصيانة الجارية بالحقول والمواقع النفطية المختلفة التابعة للشركة، والتحديات والصعوبات التي تواجهها وتحول دون تحقيقها لمستهدفاتها، والحلول المناسبة لها.