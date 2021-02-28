حالتا “كورونا” تتسبب في إغلاق المصرف التجاري طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في المصرف التجاري طبرق اليوم الأحد أن المصرف اغلق أبوابه بسبب إصابة موظفين يعملان في المصرف.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أنه سيتم إغلاق أبواب المصرف إلى يوم الثلاثاء في خطوة احترازية حتى تتبين الرؤية إما الاستمرار في القفل أو الفتح يوم الأربعاء المقبل.

وتابع المصدر :”لدينا خطوات احترازية لكل العاملين من تعقيم ولبس كمامات حتى الآن، أما المواطنين نتعامل معهم من خلال شبابيك خارج المصرف”.

وأشار المصر إلى أن المواطنين غير متعاونين حيث يقفون في تزاحم وعدم أخذ التباعد وعدم لبس الكمامات وهذا أمر خطير يرجع لوعي المواطن.

وذكر المصدر أنهم قاموا أمس السبت بعملية تعقيم واسعة داخل المصرف، مطالبًا المواطنين والزبائن التابعين للمصرف التجاري وبقية المصارف أخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل وتحاشي الأماكن المزدحمة حفاظا على صحتهم.