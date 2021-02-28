بسبب كورونا.. بلدي سبها يُغلق المؤسسات العامة والخاصة ويوقف الدراسة لمدة أسبوعين

28 فبراير، 2021 5:22 م
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أخبار ليبيا 24

قرر المجلس البلدي سبها إغلاق المؤسسات العامة والخاصة وإيقاف الدراسة بالمؤسسات التعليمية وجامعة سبها لمدة أسبوعين  وذلك لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

كما أعلن المجلس في قرار تلقت أخبار ليبيا 24 نسخة منه، إغلاق رياض الأطفال وصالات المناسبات الاجتماعية والصلات الرياضية وإيقاف النشطات الرياضة والترفيهية بالمدينة.

وأوضح المجلس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يدعوا إلى القلق، منوها أنه تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة في مساجد المدينة.

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28 فبراير، 2021 5:22 م
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