القراري: أماكن تلقي تطعيمات كورونا ستحدد بالتعاون مع المنظمات الدولية القراري:عملية نقل التطعيم من مكان لآخر ستتحدد بناء على نوع اللقاح و لكل تطعيم خصائصه

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية بمركز مكافحة الأمراض أحمد القراري، أن تحديد الأماكن التي ستتلقى تطعيمات كورونا التي تصل إلى حوالي 12 مليون جرعة، سيتم تحديدها بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية التي تشرف على التقييم ومدى الجاهزية، وسيعلن عنها عبر منظومة أخذ التطعيمات.

القراري أوضح، في تصريحات صحفية – أن عملية نقل التطعيم من مكان لآخر، ستتحدد بناء على نوع اللقاح الذي سيأتي، خصوصا أن لكل تطعيم خصائصه وطرق نقل معينة، مبينا أنها ستكون موضحة عن طريق اللجنة الاستشارية التي تشرف على التدريب وتجهيز كل هذه الاحتياجات.

وأضاف أن تنظيم إعطاء التطعيمات ستتم عبر المنظومة الموضوعة والتي ستبدأ بتسجيل المواطن حتى يصل إلى أقرب مكان للحصول على اللقاح عبر موعد وتاريخ محدد للقدوم إلى المكان المخصص للتطعيم.

وأفاد بأن أولوية إعطاء اللقاح ستكون للأطقم الطبية والعاملين في مراكز العزل والفلترة، بعدها ستكون للفئات العمرية فوق الستين عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن ذلك سيتحدد على حسب وصول جرعات التطعيم.

وحول مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة على عملية تخزين التطعيمات التي تحتاج إلى درجات حرارة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، قال إنهم لم يناقشوا هذا الموضوع خلال اجتماعهم أمس.