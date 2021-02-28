استشارية الكفرة: تسجيل إصابتين بـ”كورونا” والوضع تحت السيطرة

أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، عبدالله سليمان، اليوم الأحد تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح سليمان لـ”أخبارليبيا24″ أن الوضع لم يخرج عن السيطرة ولا يوجد تفاقم بشكل فعلي بالمدينة، إلا أنه بعد تسجيل الحالات الأخيرة هناك تخوف من حدوث تفاقم.

وأضاف الناطق أنه منذ شهرين لم تسجل حالات في بعض الأيام وهناك أيام نسجل حالتين فقط، لذلك يجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأفاد سليمان، أن الحالات النشطة حتى ليلة الأمس السبت 20 حالة نشطة، ونقارب من تسجيل 400 حالة منذ تسجيل أول حالة في مدينة الكفرة في شهر يوليو من العام الماضي، و 323 حالة شفاء.