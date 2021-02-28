استشارية الكفرة: تسجيل إصابتين بـ”كورونا” والوضع تحت السيطرة
أخبار ليبيا24- خاص
قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، عبدالله سليمان، اليوم الأحد تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح سليمان لـ”أخبارليبيا24″ أن الوضع لم يخرج عن السيطرة ولا يوجد تفاقم بشكل فعلي بالمدينة، إلا أنه بعد تسجيل الحالات الأخيرة هناك تخوف من حدوث تفاقم.
وأضاف الناطق أنه منذ شهرين لم تسجل حالات في بعض الأيام وهناك أيام نسجل حالتين فقط، لذلك يجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأفاد سليمان، أن الحالات النشطة حتى ليلة الأمس السبت 20 حالة نشطة، ونقارب من تسجيل 400 حالة منذ تسجيل أول حالة في مدينة الكفرة في شهر يوليو من العام الماضي، و 323 حالة شفاء.
ولفت الناطق إلى أن مركز العزل به مشغلات والأدوية التي يتم إعطاءها للحالات متوفرة، كذلك أدوات السلامة، والإمكانيات متاحة والأطقم الطبية باتت لديها خبرة في التعامل أكثر من قبل.
وذكر أن الأكسجين يتم إنتاجه من قبل مصنع في المدينة مشيرًا إلى أن، هناك توقعات بتسجيل حالات مصابة بالفيروس المتحور، وفي حال تم تسجيلها سيكون هناك تفاقم كبير وسنحتاج دعم وإمكانيات أكثر بمركز العزل بالمدينة.