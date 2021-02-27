ويليامز: “الوفاق” تسيطر على مركز طرابلس فقط

ويليامز: وحكومة المكلف "الدبيبة" تحظى بتوافق الجميع

27 فبراير، 2021 10:43 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت رئيسة البعثة الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن حكومة الوفاق تحظى بسلطة في مساحة لا تتجاوز مركز طرابلس فقط، في إشارة إلى ضعفها وارتهانها للمليشيات التي تسيطر على باقي المدن.

ويليامز رأت، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن فرص الحكومة المكلفة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة كبيرة للعمل على كامل التراب الليبي وإنجاز الانتخابات في الموعد المحدد لها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأشادت بتواصل الدبيبة مع مختلف المناطق في ليبيا، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، بالإضافة إلى السفر والتواصل مع دول الجوار والمتدخلة في الشأن الليبي، ما اعتبرته دلالة إيجابية على النجاح.

27 فبراير، 2021 10:43 م
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