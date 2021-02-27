نقابة الصحفيين بسبها تدين منعهم من تغطية زيارة وفد الرئاسي تدين النقابة وبأشد العبارات ماتعرض له صحفيي المدينة من المنع عن تغطية الحدث

اصدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين بسبها بيانا أدانت فيه منع صحفيي المدينة من تغطية زيارة المجلس الرئاسي الجديد لمدينة سبها صباح اليوم، والتي تعتبر الأولى من نوعها.

وأكد البيان ان ماوقع لصحفيي المدينة يعد انتهاكا لحرية التعبير وحق الصحفي في الوصول للمعلومة بالسيل القانونية المتاحة، خاصة ان المجلس البلدي لبلدية سبها كان قد دعى الصحفيين لتغطية الحدث، ولم يتمكن من ضمان تغطيتهم.

وطالبت النقابة من جميع السلطات المحلية بضرورة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم ومعداتهم، كما دعت المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى التضامن مع صحفيي سبها، وطالبت بعثة الأمم المتحدة بالضغط على الحكومات الليبية حتى تضطلع بمهامها فيما يخص حماية الصحفيين واحترام عملهم.

يذكر أن عناصر من الأمن المرافق للمجلس الرئاسي الجديد كانت قد منعت صحفيي سبها من متابعة تغطية زيارة المنفي للمدينة، وهو ما أثار موجة استنكار بين الصحفيين في المدينة.