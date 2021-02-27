نجم منتخب ليبيا “بن علي” يعلن اعتزاله

كثرت الإصابات أحد أسباب تقديم الاعتزال

27 فبراير، 2021 9:05 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلم اللاعب أحمد بن علي كابتن المنتخب الليبي اتحاد الكرة الليبي بأنه قد قرار الاعتزال من المشاركات الدولية والاكتفاء باللعب على مستوى الأندية.

بن علي بعث رسالة إلى اتحاد الكرة – بحسب ما ذكره والد اللاعب الدولي اليوم السبت – موضحًا فيها العديد من الأسباب .

ولفت إلى أنه من بين هذه الأسباب هو كثرت الإصابات وعدم قدرته على العطاء أكثر على مستوى الكوة الدولية.

وقدم اللاعب أحمد بن علي كابتن المنتخب الليبي الشكر والتقدير لكل من قدم له يد العون والمشاركة فى اتحاد الكرة  .

27 فبراير، 2021 9:05 م
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