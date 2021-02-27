ملف عضوات برقة في منتدي الحوار السياسي غدًا على مكتب النائب العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

توعدن عضوات لجنة الحوار السياسي عن برقة (الدكتورة سلوى فوزي الدغيلي، والدكتورة سلطنة مسعود المسماري، والدكتورة أم العز علي الفارسي، والأستاذة آمال بوقعيقيص، والأستاذة فاطمة الزهراء أحمد لنقي) بتقديم شكوى لمكتب النائب العام ضد الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، والمحلل السياسي أحمد الروياتي، وصفحة أخبار بنغازي على فيسبوك، بحسب بيان لهن.

وفي بيان أطلعت أخبار ليبيا 24 منذ قليل على نسخة منه، أكدن العضوات اللاتي طالتهم تهم غير مسؤولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم أنهم سيتقدموا بطلب لمكتب بعثة الامم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن للرأي العام، وذلك لوضع حد للإشاعات التي تمس بالعملية السياسية برمتها وتطالهم شخصيًا .

وأوضح البيان، أن الشكوى ستكون بشأن الطعن في نزهتهن وشرفهن بغية تشويهنا بشكل مجرد من القيم، والأخلاق من قبل أشخاص وصفحات تجردوا من كل الأصول و انتهكوا كل الحقوق و تجاوزوا كل الحدود للطعن فينا، حسب البيان .

عضوات لجنة الحوار طالبنا البعثة كمسؤول عن العملية السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لوضع حد للانتهاكات التي تجري بحق كل من شارك في تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ ليبيا، والتي تضع البلاد على مفرق طرق بين سلام واستقرار أو حروب ودمار بحسب البيان.

وأكدت العضوات أنهم لن يقبلوا إلا باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية من قبلنا ضد معتوق، والروياتي، وصحيفة أخبار بنغازي.

وفيما يلي نص البيان:

نحن عضوات لجنة الحوار السياسي ممن طالتهم تهم غير مسئولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم ، نتقدم بطلب لمكتب بعثة الامم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الامن للرأي العام و ذلك لوضع حد للاشاعات التي تمس بالعملية السياسية برمتها و تطالنا شخصيا ؛ مع بعض الاعضاء الاخرين و بشكل ظالم وغير مسئول يطعن في نزاهتنا و شرفنا بغية تشويهنا بشكل مجرد من القيم و الاخلاق من قبل اشخاص و صفحات تجردوا من كل الاصول و انتهكوا كل الحقوق و تجاوزوا كل الحدود للطعن فينا، و لن نقبل الا باتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية ضدهم من قبلنا كما نطالب البعثة كمسئول ومتابع بحرص لهذا المسار السياسي المهم والذي يدفع باتجاه استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإبعاد شبح الحرب والذهاب بها للاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي مع نهايات العام وحلول ذكرى استقلالها في ديسمبر 2021. وايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة و القانونية لوضع حد للانتهاكات التي تجري بحق كل من شارك في تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا والتي تضعنا علي مفرق طرق بين سلام وإستقرار أو حروب ودمار.. حفظ الله ليبيا و تقبلوا فائق الاحترام .

د.سلوى فوزي الدغيلي

د. سلطنة مسعود المسماري

د. أم العز علي الفارسي

أ. آمال بوقعيقيص

أ.فاطمة الزهراء أحمد لنقي