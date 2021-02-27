لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. حالات الإصابة بـ كورونا تتزايد في طبرق

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في طبرق، فرج الجالي، أن حالات الإصابة بالمدينة في تزايد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الجالي، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن طبرق سجلت الخميس 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قسم العزل به 7 حالات فقط أما باقي الإصابات فهي في الحجر المنزلي.

وأضاف الجالي، “أن قسم العزل مخصص لكبار السن وللمصابين بالأمراض المزمنة ومن يحتاج التنفس الصناعي من المصابين بكورونا.

وأشار الجالي إلى أن اللجنة الاستشارية في انتظار وصول اللقاح الخاص بالفيروس حتى يتم تطعيم العاملين بالقطاع الصحي وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.