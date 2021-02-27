لجنة الدفاع القومي بالنواب تدعو للتريث قبل منح الثقة لحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، الجمعة، رئاسة وأعضاء مجلس النواب للتريث في منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الميهوب في بيان له، “في الوقت الذي كان يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى خطاب حكومة الوحدة الوطنية بإعلان الحكومة المقترحة وآملين في استكمال سيادة الوطن وهيبته وتحسين الخدمات، فوجئنا بقبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي، والقبول بتواجدهم فوق أرض البلاد”.

وطالب الميهوب بـ “التريث في منح الثقة للحكومة حتى تحديد الموقف من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي”.

وفي مؤتمر صحفي بطرابلس الخميس، قال الدبيبة، “أن ليبيا ستستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مضيفا أنه سيدرس الاتفاقيات الأخرى”.

يذكر أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كان قد وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر 2019 بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل من مصر واليونان وقبرص بحسبان تعارض المصالح في منطقة المتوسط.