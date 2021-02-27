كوبيش يؤكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية

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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الجمعة، على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وناقش كوبيش ودي ماريو أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية.

وبحسب البيان، شدد كوبيش على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة.

كما أكد على أهمية “الدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة”.