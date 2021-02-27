رصف طرق جديدة بمنطقة “مرسى دفنة” شرق طبرق

رصف عدد من الطرق لعدد من التجمعات السكانية بالمنطقة بطول 21 كلم

27 فبراير، 2021 10:14 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

وافقت رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة على عدد من المشاريع بمنطقة مرسى دفنة شرق طبرق .

وتشمل المشاريع رصف عدد من الطرق لعدد من التجمعات السكانية بهذه المنطقة بطول 21 كيلو متر تنفيذ شركة مرسى الحريقة للمقاولات لربط تجمعات “الوداس، وعيت حامد، وبوالفازة، وعيت عبدربة، وعيت سالم، والشويمرة، والصابر حسين” .

كما هنالك العديد من المشاريع الأخرى التي ستنفذ بهذه المنطقة منها بناء عدد من المدارس النموذجية، والوحدات الصحية، والمعاهد المهنية، وإنشاء مستشفى قروي، ومبنى للسجل المدني، ووحدة بيطرية، إضافة لغرف مركز الشرطة ومد خطوط كهرباء هوائية.

وتأتي هذه المشاريع بعد مراسلات سابقة مابين عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري لوزير الصناعة المكلف برئاسة لجنة الأزمة بالحكومة الليبية والتي وافقت عليها رئاسة الوزراء .

يشار أن رئاسة الوزراء قد أصدرت قرار سابق باعتماد بلدية “مرسى دفنة” والتي تمتد من “مرسى لم” إلى الساحل.

27 فبراير، 2021 10:14 م
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