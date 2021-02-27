الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الدبيبة مسؤولية سلامة مراسل الغد

أخبار ليبيا 24

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجمعة، الاخفاء القسري لمراسل قناة الغد العربي، الصحفي زياد الورفلي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس مساء الخميس.

وطالبت اللجنة في بيان لها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الورفلي وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه.

وحملت اللجنة الخاطفين وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة الورفلي وحياته، مطالبة المجلس الرئاسي الجديد والحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي.

وطالبت بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين.

كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.