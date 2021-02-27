المستشار صالح يحدد موعد جلسة منح الثقة للحكومة

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الجمعة، المجلس للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة وذلك يوم الاثنين الموافق 8 مارس المقبل.

وطالب بيان رئيس النواب لجنة (5+5) العسكرية تأمين الجلسة في مدينة سرت، وإن تعذر ذلك تكون في طبرق في ذات التاريخ. كما طالب بيان رئيس النواب اللجنة بالرد بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، سلم المستشار عقيلة صالح مقترح معايير اختيار حكومة الوحدة الوطنية، والتي لجأ فيها إلى الدوائر الانتخابية لتقديم ممثليهم للحكومة.

يشار أيضا إلى أن المستشار عقيلة صالح، قال خلال مؤتمر مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن التماسك الاجتماعي بين قبائل ليبيا جنب البلاد إراقة الدماء، لافتا إلى ترحيب البرلمان بالسلطة المنتخبة الجديدة، وانتظار عقد جلسة البرلمان العامة.

وأضاف صالح أن ليبيا تتكون من 3 أقاليم يجب أن تتمثل في السلطات، مشددا على ضرورة مراعاة رئيس الحكومة للكفاءات والنزاهة عند اختيار الوزراء، مشيرا إلى أن البرلمان يريد أن تكون الحكومة مصغرة ومن ذوي الكفاءات.