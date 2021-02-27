المحجوب : لن نسلم قيادة القوات المسلحة إلا لرئيس منتخب من الشعب المحجوب : لا مشاكل مع السلطة التنفيذية الحالية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، أن الجيش لن يُسلم قيادته إلا لرئيس منتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب الليبي.

المحجوب أضاف في تصريحات أوردتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا والتي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن وجود قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا وسلاح خارج سلطة الدولة، لذلك فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة.

يُشار إلى أن المحجوب، قال إنه لا مشاكل مع السلطة التنفيذية الحالية ورئيس الحكومة المكلف حريص على النجاح وألا يكون هناك أي خلافات، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي بمثابة قائد أعلى بشكل جماعي، وليس لشخص، وبالتالي بعد مرحلة الانتخابات سيصبح الرئيس هو القائد الأعلى بشخصه.

وأضاف “لا توجد مشكلات بين الجيش والسلطة التنفيذية الحالية، ونحن باركنا هذه السلطة وهي تدير مرحلة انتقالية مهمة، وهي مرحلة الإعداد للانتخابات، وما تردد عن أن حقيبة وزارة الدفاع ستكون من نصيب طرابلس وفزان كلام غير نهائي ورئيس الحكومة سيكون حريصًا على إنجاح حكومته، وهو رجل المرحلة بكل تأكيد”.