الشاعري: مجلس النواب ينتظر التقرير الأمني للجنة العسكرية لعقد جلسة منح الثقة للسلطة المكلفة في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب، مفتاح الشاعري، السبت، إن مجلس النواب لازال في انتظار التقرير الأمني من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حول الوضع الأمني في سرت لعقد جلسة منح الثقة للسلطة التنفيذية الليبية الجديدة المكلفة الأسبوع القادم .

وأضاف الشاعري، لأخبار ليبيا24، إن رسالة رئيس مجلس النواب واضحة إلى اللجنة العسكرية 5+5 لتوفير المناخ الأمني اللازم لعقد جلسة منح الثقة .

وقال، إن لم يتوفر الأمن في سرت ستعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في طبرق ، لافتًا إلى أن لديه اتصالات مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الذي يبذل جهدًا للم شمل مجلس النواب وهو من أكثر النواب الداعمين لعقد الجلسة في طبرق.

وأضاف، “إذا اقيمت الجلسة في طبرق نتوقع حضورًا كبيرًا لأعضاء مجلس النواب من كل الدوائر. نأمل أن تصل جلسة منح الثقة للنصاب القانوني سواء في سرت أو طبرق” .

وأعرب الشاعري، عن أمله فيأن تنال الحكومة الثقة وأن تكون حكومة ذات كفاءة بها معايير الصدق والشفافية وتكافؤ الفرص لبناء ليبيا الجديدة الآمنة التي تقدم الخدمة للمواطنين. وقال، “إذا توافرت الشروط المطلوبة للحكومة الجديدة انا من الداعمين لمنحها الثقة “.