الدبيبة يلتقي بعضوات ملتقى الحوار السياسي للتأكيد على مشاركة المرأة في حكومة الوحدة

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المُكلف، عبدالحميد الدبية، اليوم السبت، مع عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن تشكيلة الحكومة ودور المرأة فيها.

وقال الدبية، على تويتر، “حظيت اليوم بلقاء إيجابي مع السيدات أعضاء ملتقى الحوار، حيث جرى النقاش حول تشكيلة الحكومة والتحديات التي تواجهنا بهذا الخصوص”.

وأضاف، “تناولنا دور المرأة في هذه التشكيلة حيث أكدنا التزامنا بوجود المرأة بفاعلية وصلاحيات حقيقية فيها، لا كمجرد رقم دون دور حقيقي

وسبق لرئيس الحكومة، أن قال في مؤتمر صحفي لعرض هيكلية وتشكيل الحكومة، الخميس، إن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليلا بسبب نقص الترشيحات.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد أكد على أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية، عند تشكيل السلطة التنفيذية، بنسبة لا تقل عن 30 في المائة مع توفير كل ضمانات الكفاءة، بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة.